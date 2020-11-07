Овечкин хотел бы взять интервью у Джордана: «В баскетболе таких игроков уже никогда не будет»

Нападающий рассказал, что хотел бы взять интервью у Майкла Джордана.

– Если бы у вас была возможность взять интервью абсолютно у любого человека на выбор, кто бы это мог быть?

– . Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет.

Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте – как он тренировался, как строил свою карьеру, как следил за своим организмом.

Потому что если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим, и у него это так довольно легко получалось, – сказал Овечкин.