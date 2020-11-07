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    Овечкин хотел бы взять интервью у Джордана: «В баскетболе таких игроков уже никогда не будет»

    Теги Майкл Джордан Вашингтон Александр Овечкин НБА НХЛ Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хотел бы взять интервью у Майкла Джордана.

    – Если бы у вас была возможность взять интервью абсолютно у любого человека на выбор, кто бы это мог быть?

    Майкл Джордан. Он не просто легенда. Думаю, что в баскетболе таких игроков никогда не было и уже никогда не будет.

    Обязательно спросил бы про его практический опыт в спорте – как он тренировался, как строил свою карьеру, как следил за своим организмом.

    Потому что если посмотреть разные видео, то складывается впечатление, будто он был таким фриком, который любил играть в баскетбол, хотел всегда быть лучшим, и у него это так довольно легко получалось, – сказал Овечкин.

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