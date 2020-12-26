Роднина о победе Щербаковой: «Какой героизм, где вы его увидели? В этом и смысл спорта – владеть собой и поразить техникой»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о выступлениях женщин на чемпионате России по фигурному катанию.
Победу одержала Анна Щербакова, Камила Валиева заняла 2-е место, Александра Трусова – 3-е.
«Если брать девушек, то они очень прилично катались. Все, кто в призерах – это вполне заслуженно.
Можно ли назвать победу Щербаковой после пневмонии героизмом? У вас, видимо, сплошные эмоции, как и у комментаторов, у которых все восхитительно и замечательно.
У меня нет таких эмоций. Какой тут героизм? Где вы его увидели? В этом и смысл всего спорта – владеть собой, телом и поразить техникой.
Не могу сказать, что я слежу за соревнованиями. Просто сейчас карантин, а Первый канал разразился, что покажет чемпионат России. Я посмотрела, и то не все.
Не могу давать оценку, худший или лучший это чемпионат России», – сказала Роднина.
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