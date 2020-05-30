«Спартак» – лучший клуб России в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. ЦСКА, «Зенит» и «Локо» идут следом

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.

Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.

Самое высокое – 34-е – место в рейтинге среди российских клубов занимает «Спартак» (111 очков), который провел в турнирах 122 матча, одержал 40 побед, 31 раз сыграл вничью и потерпел 51 поражение.

Следом идут ЦСКА (45-е место, 92 очка) и «Зенит» (58-е, 71 очко). У армейцев 43 победы, 46 поражений и 24 ничьих в 104 играх. Команда из Санкт-Петербурга провела 70 матчей: 29 побед, 28 поражений, 13 ничьих.

Отметим, что у «Зенита» при этом лучшая разница забитых и пропущенных мячей в топ-3 российских клубов (+2). У «Спартака» этот показатель составляет -16, у ЦСКА – -30.

Лучшие российские клубы на основе выступлений в КЕЧ и ЛЧ:

34.

45.

58.

91.

166. «Рубин»

218. «Ростов»

223. «Краснодар»

342. «Торпедо»

374. «Динамо»

501. «Алания».

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь (ссылка на pdf-файл).

«Реал» – лучший клуб в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я