МЧМ-2021. Канада против Германии, США – Австрия, Швеция забила 7 голов Чехии

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2021. Швеция разгромила Чехию (7:1), Канада играет с Германией, США – с Австрией.

МЧМ-2021

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы МЧМ-2021

Календарь МЧМ-2021

У Канады много таланта, у США супервратарь и плеймейкер, у шведов большие потери. Лучший в мире хоккей – уже сегодня