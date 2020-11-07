МЧМ-2021. Канада против Германии, США – Австрия, Швеция забила 7 голов Чехии

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В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2021. Швеция разгромила Чехию (7:1), Канада играет с Германией, США – с Австрией. 

МЧМ-2021

Групповой этап

Швеция U-20 – Чехия U-20 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Дата проведения
26 декабря, 22.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Мышак (Теплы, Пытлик)
1:1 – 10 Костмар (Хедстрем, Седерстрем)
2:1 – 30 Сундсвик (Броберг, Хольмстрем)
3:1 – 32 Хейнеман (Бьорнфут, Броберг)
4:1 – 37 Нидербах (Седерблум, Броберг)
5:1 – 46 Седерблум (Седерстрем, Рэймонд)
6:1 – 53 Бьерселиус (Нюбек, Бьорнфут)
7:1 – 58 Гунлер (Хольмстрем, Седерстрем)
Вратари: Альнефельт 24/25 – Малик 34/41.

 

Германия U-20 – Канада U-20 1:16 (3 период)
Дата проведения
27 декабря, 02.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Гуле (Бэррон, Куинн)
0:2 – 7 Мерсер ()
1:2 – 13 Петерка (Альберг, Элиас)
1:3 – 14 Томазино ()
1:4 – 19 Кребс (Макмайкл, Козенс)
1:5 – 22 Мерсер (Дрисдейл, Томазино)
1:6 – 25 Сузуки (Мерсер)
1:7 – 26 Ньюхук (Козенс)
1:8 – 30 Ньюхук (Козенс)
1:9 – 33 Томазино (Мерсер, Бэррон)
1:10 – 38 Козенс ()
1:11 – 39 Кребс (Перфетти)
1:12 – 40 Козенс (Перфетти, Макмайкл)
1:13 – 44 Козенс (Холлоуэй, Ньюхук)
1:14 – 45 Пеллетье (Байрэм)

 

США U-20 – Австрия U-20
Дата проведения
27 декабря, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Календарь МЧМ-2021

У Канады много таланта, у США супервратарь и плеймейкер, у шведов большие потери. Лучший в мире хоккей – уже сегодня

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