МЧМ-2021. Канада против Германии, США – Австрия, Швеция забила 7 голов Чехии

В Эдмонтоне продолжается МЧМ-2021. Швеция разгромила Чехию (7:1), Канада играет с Германией, США – с Австрией.
МЧМ-2021
Групповой этап
- Дата проведения
- 26 декабря, 22.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 10 Мышак (Теплы, Пытлик)
- 1:1 – 10 Костмар (Хедстрем, Седерстрем)
- 2:1 – 30 Сундсвик (Броберг, Хольмстрем)
- 3:1 – 32 Хейнеман (Бьорнфут, Броберг)
- 4:1 – 37 Нидербах (Седерблум, Броберг)
- 5:1 – 46 Седерблум (Седерстрем, Рэймонд)
- 6:1 – 53 Бьерселиус (Нюбек, Бьорнфут)
- 7:1 – 58 Гунлер (Хольмстрем, Седерстрем)
- Вратари: Альнефельт 24/25 – Малик 34/41.
- Дата проведения
- 27 декабря, 02.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 1 Гуле (Бэррон, Куинн)
- 0:2 – 7 Мерсер ()
- 1:2 – 13 Петерка (Альберг, Элиас)
- 1:3 – 14 Томазино ()
- 1:4 – 19 Кребс (Макмайкл, Козенс)
- 1:5 – 22 Мерсер (Дрисдейл, Томазино)
- 1:6 – 25 Сузуки (Мерсер)
- 1:7 – 26 Ньюхук (Козенс)
- 1:8 – 30 Ньюхук (Козенс)
- 1:9 – 33 Томазино (Мерсер, Бэррон)
- 1:10 – 38 Козенс ()
- 1:11 – 39 Кребс (Перфетти)
- 1:12 – 40 Козенс (Перфетти, Макмайкл)
- 1:13 – 44 Козенс (Холлоуэй, Ньюхук)
- 1:14 – 45 Пеллетье (Байрэм)
- Дата проведения
- 27 декабря, 05.30, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
У Канады много таланта, у США супервратарь и плеймейкер, у шведов большие потери. Лучший в мире хоккей – уже сегодня