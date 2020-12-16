💥«Арсенал» победил «Челси» (3:1) благодаря голам Ляказетта, Джаки и Сака

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Александр Ляказетт Гранит Джака Тэмми Абрахам Букайо Сака Футбол

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Челси» (3:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе «канониров» забили Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. В составе «синих» отличился Тэмми Абрахам.

«Челси», набрав 25 очков, на эту минуту занимает шестое место в таблице, а «Арсенал» идет 14-м с 17 баллами. Оба клуба могут опуститься ниже после матчей конкурентов.

«Арсенал» выиграл в Премьер-лиге впервые за два месяца, прервав серию из 5 поражений и двух ничьих. У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах в лиге.

Арсенал – Челси 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
26 декабря, 20.30, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34, пенальти Ляказетт, 2:0 – 44 Джака, 3:0 – 56 Сака, 3:1 – 85 Абрахам.
АрсеналЛено, Холдинг, Тирни, Мари, Бельерин, Эль-Ненни, Сака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Джака, Мартинелли (Пепе, 71), Ляказетт (Мустафи, 90).
ЧелсиМенди, Зума, Чилуэлл, Джеймс, Тиаго Силва, Ковачич (Жоржиньо, 46), Маунт, Канте (Хавертц, 74), Пулишич, Вернер (Хадсон-Одои, 46), Абрахам.
Предупреждения:
Мари (16), Тиаго Силва (73), Тирни (83).

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