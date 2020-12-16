💥«Арсенал» победил «Челси» (3:1) благодаря голам Ляказетта, Джаки и Сака

В 15-м туре АПЛ дома обыграл (3:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе «канониров» забили , и . В составе «синих» отличился .

«Челси», набрав 25 очков, на эту минуту занимает шестое место в таблице, а «Арсенал» идет 14-м с 17 баллами. Оба клуба могут опуститься ниже после матчей конкурентов.

«Арсенал» выиграл в Премьер-лиге впервые за два месяца, прервав серию из 5 поражений и двух ничьих. У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах в лиге.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ