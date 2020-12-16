💥«Арсенал» победил «Челси» (3:1) благодаря голам Ляказетта, Джаки и Сака

В 15-м туре АПЛ «Арсенал» дома обыграл «Челси» (3:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В составе «канониров» забили Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. В составе «синих» отличился Тэмми Абрахам.
«Челси», набрав 25 очков, на эту минуту занимает шестое место в таблице, а «Арсенал» идет 14-м с 17 баллами. Оба клуба могут опуститься ниже после матчей конкурентов.
«Арсенал» выиграл в Премьер-лиге впервые за два месяца, прервав серию из 5 поражений и двух ничьих. У «Челси» 3 поражения в 4 последних матчах в лиге.
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Холдинг, Тирни, Мари, Бельерин, Эль-Ненни, Сака, Смит-Роу (Уиллок, 65), Джака, Мартинелли (Пепе, 71), Ляказетт (Мустафи, 90).
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Челси –
Менди, Зума, Чилуэлл, Джеймс, Тиаго Силва, Ковачич (Жоржиньо, 46), Маунт, Канте (Хавертц, 74), Пулишич, Вернер (Хадсон-Одои, 46), Абрахам.
- Предупреждения:
- Мари (16), Тиаго Силва (73), Тирни (83).