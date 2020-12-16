«Реал» – лучший клуб в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.

Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.

Первое место в рейтинге занял «Реал», 51 раз участвовавший в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и взявший трофей 13 раз. Команда провел 445 матчей в турнирах, выиграла 265 из них, 77 раз сыграла вничью и 103 игры проиграла, набрав 607 баллов.

На втором месте располагается «Бавария», которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем КЕЧ и ЛЧ. У мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).

Третью строчку заняла «Барселона», которая 5 раз выигрывала турнир и участвовала в розыгрышах КЕЧ и ЛЧ 31 раз. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).

Топ-11 клубов Европы на основании выступлений в КЕЧ и ЛЧ:

1. «Реал» (Испания)

2. «Бавария» (Германия)

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4. (Англия)

5. «Ювентус» (Италия)

6. «Милан» (Италия)

7. (Англия)

8. «Бенфика» (Португалия)

9. «Порту» (Португалия)

10. «Аякс» (Нидерланды)

11. «Динамо» Киев (Украина).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – лучший клуб России в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. ЦСКА, «Зенит» и «Локо» идут следом