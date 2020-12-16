«Реал» – лучший клуб в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.
Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.
Первое место в рейтинге занял «Реал», 51 раз участвовавший в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и взявший трофей 13 раз. Команда провел 445 матчей в турнирах, выиграла 265 из них, 77 раз сыграла вничью и 103 игры проиграла, набрав 607 баллов.
На втором месте располагается «Бавария», которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем КЕЧ и ЛЧ. У мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).
Третью строчку заняла «Барселона», которая 5 раз выигрывала турнир и участвовала в розыгрышах КЕЧ и ЛЧ 31 раз. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).
Топ-11 клубов Европы на основании выступлений в КЕЧ и ЛЧ:
1. «Реал» (Испания)
2. «Бавария» (Германия)
3. «Барселона» (Испания)
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
5. «Ювентус» (Италия)
6. «Милан» (Италия)
7. «Ливерпуль» (Англия)
8. «Бенфика» (Португалия)
9. «Порту» (Португалия)
10. «Аякс» (Нидерланды)
11. «Динамо» Киев (Украина).
С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – лучший клуб России в истории КЕЧ и ЛЧ в рейтинге УЕФА. ЦСКА, «Зенит» и «Локо» идут следом