Россия в группе с Хорватией в отборе ЧМ-2022, состав России на Кубок Первого канала, МОК запретил Лукашенко посещать ОИ и другие новости утра

1. Сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022 в группе H.

Франция встретится с Украиной, Португалия – с Сербией, Англия – с Польшей, Бельгия – с Уэльсом. Сформированы все 10 групп.

2. В КХЛ «Магнитка» победила «Салават Юлаев» (3:1), СКА проиграл рижскому «Динамо» (3:4 Б), «Спартак» обыграл «Йокерит» (3:2 ОТ), «Нефтехимик» уступил «Куньлуню» (4:5).

3. Международный олимпийский комитет запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

4. Шипачев, Сошников и Марченко вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала. Из СКА и ЦСКА в сумме 15 игроков.

5. Выпуск «Ледникового периода» на Первом канале посмотрело больше зрителей, чем этап Гран-при по фигурному катанию в Москве.

6. Сборная Норвегии не примет участия ни в одной гонке лыжного Кубка мира до ЧМ-2021 в Оберстдорфе. Есть такая информация.

7. 62 человека из ХК «Неман» и 14 из ФК «Минск» подписали письмо в поддержку властей в Беларуси. Правда, часть футболистов опровергает это.

8. У ЦСКА наименьший в Европе средний возраст игроков на момент покупки (21,4 года). «Реал» – 4-й. А «Спартак» и «Зенит» – далеко.

9. В заключительной игре 17-го тура РПЛ «Сочи» победил «Ахмат» (2:0) на своем поле.

10. Биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и Кристине Резцовой присвоены звания мастеров спорта России международного класса. Матвей Елисеев и Евгения Павлова представят Россию в «Рождественской гонке».

11. Россия обыграла Швецию (30:26) в 3-м туре женского чемпионата Европы по гандболу и лидирует в группе.

12. Марио Балотелли перешел в «Монцу» Сильвио Берлускони из Серии Б.

13. Президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов покидает свой пост после 10 лет работы. Лига может изменить логотип на черно-салатовый с изображением игрока, бьющего головой по мячу в букве «Н».

14. Леброн Джеймс назван спортсменом года по версии Sports Illustrated в рекордный третий раз.

15. Йетро Виллемс рассказал, что в 9 лет провозил наркотики контрабандой с острова Кюрасао в Нидерланды. Тяжелое детство экс-игрока сборной.

Цитаты дня:

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Андрей Тихонов: «У нас средний материал выходит, а не футболисты. Аршавин, Головин, Миранчуки – и все»

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