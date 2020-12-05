Восьмой выпуск «Ледникового периода» на Первом канале посмотрело больше зрителей, чем этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

Трансляция восьмого выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале заняла 15-е место в рейтинге всех телепрограмм в России за период с 16 по 22 ноября в категории зрителей старше четырех лет.

Общая аудитория выпуска составила 2,673 миллиона человек, доля – 12,2%.

Трансляции прошедшего в Москве этапа Гран-при по фигурному катанию на Первом канале заняли 21-е (произвольная программа, 21 ноября) и 25-е места (короткая программа, 20 ноября). Их посмотрели 2,437 млн и 2,318,1 млн человек соответственно.

Девятый выпуск «Ледникового периода», показанный 28 ноября, занял в рейтинге всех телепрограмм 20-е место, его посмотрело 2459,6 млн человек.

Трансляция женского спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти заняла второе место в рейтинге спортивных программ за период с 23 по 29 ноября в категории зрителей старше четырех лет.

Общая аудитория трансляции составила 856,1 тысячи человек, доля – 4,7%. Трансляцию посмотрело больше людей, чем матчи футбольной Лиги чемпионов «Лацио» – «Зенит» (24 ноября, 846,3 тысячи человек) и ЦСКА – «Фейеноорд» (26 ноября, 841,5 тысячи человек).

5-е и 6-е места в рейтинге также заняли трансляции гонок на Кубке мира по биатлону. 834,7 тысячи человек посмотрело мужскую индивидуальную гонку 28 ноября (доля – 6,1%), 834 тысячи – женскую (доля – 4,7%).

Трансляции гонок Кубка мира по лыжным гонкам заняли 7-е, 9-е и 10-е места в рейтинге. Больше всего зрителей посмотрело мужскую гонку преследования, которая прошла 29 ноября – 802,2 тысячи человек, доля – 4,9%.

Трансляции футбола, лыж и биатлона были показаны на «Матч ТВ».