Леброн Джеймс в рекордный третий раз назван спортсменом года по версии Sports Illustrated

Американский спортивный журнал Sports Illustrated в рекордный третий раз признал спортсменом года.

Форвард стал первым спортсменом, получившим эту награду в третий раз. Ранее Леброн признавался спортсменом года в 2012 и 2016 годах.

В прошедшем сезоне Джеймс завоевал четвертый титул чемпиона . Ранее он выигрывал чемпионаты с «Майами» (2012, 2013) и «Кливлендом» (2016). Показатели Леброна в сезоне-19/20 составили 25,3 очка, 7,8 подбора, 10,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated’s #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W