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    Леброн Джеймс в рекордный третий раз назван спортсменом года по версии Sports Illustrated

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Американский спортивный журнал Sports Illustrated в рекордный третий раз признал Леброна Джеймса спортсменом года.

    Форвард «Лейкерс» стал первым спортсменом, получившим эту награду в третий раз. Ранее Леброн признавался спортсменом года в 2012 и 2016 годах.

    В прошедшем сезоне Джеймс завоевал четвертый титул чемпиона НБА. Ранее он выигрывал чемпионаты с «Майами» (2012, 2013) и «Кливлендом» (2016). Показатели Леброна в сезоне-19/20 составили 25,3 очка, 7,8 подбора, 10,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

    Леброн гонится за Джорданом и вне баскетбола. Стал самым популярным спортсменом в Штатах, стремится к миллиарду долларов, уже снялся в «Космическом джеме-2»

    Леброн сразу после титула раскурил сигару. Откуда традиция так отмечать чемпионство?

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