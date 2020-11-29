Йетро Виллемс рассказал, что в 9 лет провозил наркотики контрабандой с острова Кюрасао в Нидерланды

Защитник признался, что занимался контрабандой наркотиков в детстве.

В возрасте 9 лет Виллемс перевозил наркотики с острова Кюрасао в Нидерланды, чтобы финансово помочь семье. Виллемс прикреплял наркотики к ногам и ни разу не был пойман в аэропортах.

«Сначала мои родители пытались провезти эти вещи, но у них ничего не вышло. Тогда я вызвался сам и сказал, что сделаю это. Я всегда был немного сумасшедшим. Но когда ты нужен твоей семье, другого выхода нет.

Я ничего не хотел взамен. Я сказал родителям: «Отдавайте все моей сестре». Я просто хотел пинать мяч. В итоге мяч спас мне жизнь», – поведал Виллемс в эфире нидерландского телевидения.

Футболист отметил, что у его семьи не было другого выбора, а он сам никогда больше не сделает ничего подобного.

Йетро Виллемсу 26 лет. Он провел 22 матча за сборную Нидерландов. Также он выступал за «Спарту», ПСВ и «Ньюкасл».