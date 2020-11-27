Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в Европе начнется в 20:00. Россия – в третьей корзине

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Германии по футболу сборная Чехии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу сборная Турции по футболу сборная Австрии по футболу УЕФА Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Словакии по футболу сборная Болгарии по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Финляндии по футболу сборная Норвегии по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Словении по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Греции по футболу сборная Андорры по футболу сборная Израиля по футболу сборная Грузии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Албании по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Кипра по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Латвии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Армении по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Северной Македонии по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Черногории по футболу сборная Беларуси по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Сборная Швеции по футболу Sports.ru сборная Шотландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Сборная Швейцарии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная Мальты по футболу сборная Косово по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 сборная Гибралтара по футболу календарь Футбол

Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.

Команды поделят на десять групп по пять или шесть сборных, в каждой группе будет по одному представителю каждой корзины. Четыре участника финальной стадии Лиги наций-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

В одной группе не смогут сыграть ряд команд по различным причинам.

По политическим:

Азербайджан и Армения

Гибралтар и Испания

Косово и Босния и Герцеговина

Косово и Россия

Косово и Сербия

Россия и Украина

По погодным:

Исландия и Фарерские острова

Кроме того, существует ряд ограничений, связанный с так называемыми «холодными» странами. В одной группе должно быть не более двух команд из следующего списка: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония (при этом Исландия и Фареры не могут оказаться в одной группе).

Что касается расстояний, то в одной группе может быть не более одной пары из следующих команд: 

Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия;

Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия;

Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр.

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья