Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в Европе начнется в 20:00. Россия – в третьей корзине

Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.
Команды поделят на десять групп по пять или шесть сборных, в каждой группе будет по одному представителю каждой корзины. Четыре участника финальной стадии Лиги наций-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени.
Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
В одной группе не смогут сыграть ряд команд по различным причинам.
По политическим:
Азербайджан и Армения
Гибралтар и Испания
Косово и Босния и Герцеговина
Косово и Россия
Косово и Сербия
Россия и Украина
По погодным:
Исландия и Фарерские острова
Кроме того, существует ряд ограничений, связанный с так называемыми «холодными» странами. В одной группе должно быть не более двух команд из следующего списка: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония (при этом Исландия и Фареры не могут оказаться в одной группе).
Что касается расстояний, то в одной группе может быть не более одной пары из следующих команд:
Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия;
Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия;
Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр.