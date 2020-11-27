Жеребьевка квалификации ЧМ-2022 в Европе начнется в 20:00. Россия – в третьей корзине

Сегодня в Швейцарии пройдет жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.

Команды поделят на десять групп по пять или шесть сборных, в каждой группе будет по одному представителю каждой корзины. Четыре участника финальной стадии Лиги наций-2021 (Бельгия, Испания, , Франция) попадут в группы с пятью командами. Жеребьевка начнется в 20:00 по московскому времени .

Корзина 1: , Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, , .

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, , Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

В одной группе не смогут сыграть ряд команд по различным причинам.

По политическим:

Азербайджан и Армения

Гибралтар и Испания

Косово и Босния и Герцеговина

Косово и Россия

Косово и Сербия

Россия и Украина

По погодным:

Исландия и Фарерские острова

Кроме того, существует ряд ограничений, связанный с так называемыми «холодными» странами. В одной группе должно быть не более двух команд из следующего списка: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония (при этом Исландия и Фареры не могут оказаться в одной группе).

Что касается расстояний, то в одной группе может быть не более одной пары из следующих команд:

Азербайджан и Гибралтар, Исландия, Португалия;

Казахстан и Англия, Андорра, Гибралтар, Ирландия, Исландия, Испания, Мальта, Португалия, Северная Ирландия, Уэльс, Фарерские острова, Франция, Шотландия;

Исландия и Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Кипр.