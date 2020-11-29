Черчесов – комику Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Вы по-русски плохо понимаете, такое впечатление»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение видео Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на высказывание комика Дмитрия Позова.

Актер шоу «Импровизация» на канале ТНТ выразил мнение, что тренер оправдывается за поражение от сборной Сербии (0:5). После этого Черчесов попросил подключить его к эфиру, чтобы ответить Позову.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете.

Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D. Вы, пожалуйста, слушайте.

Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов – прим. Sports.ru). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет.

Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», – сказал Черчесов.

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

Опрос

Россия в группе с Хорватией и Словакией. Выйдем на ЧМ?
14085 голосов
Пойдет, поборемся за первое место
20%
Станислав Черчесов
Второе место и едем в стыки
42%
Гус Хиддинк
Финишируем ниже – и все
38%
Юрий Семин

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья