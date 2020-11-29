Балотелли перешел в «Монцу» Берлускони из Серии Б

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Марио Балотелли продолжит карьеру в итальянской Серии Б.
30-летний форвард подписал контракт с «Монцей» сроком до 30 июня 2021 года.
Владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони. Должность исполнительного директора занимает Адриано Галлиани, а тренирует команду Кристиан Брокки.
За «Монцу» выступают хавбек Кевин-Принс Боатенг и защитник Габриэль Палетта, выступавшие за «Милан».
«Монца», набрав 14 очков в 10 матчах, занимает 9-е место в Серии Б.
Фото: твиттер «Монцы»