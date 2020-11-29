Балотелли перешел в «Монцу» Берлускони из Серии Б

Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Марио Балотелли продолжит карьеру в итальянской .

30-летний форвард подписал контракт с «Монцей» сроком до 30 июня 2021 года.

Владельцем «Монцы» является . Должность исполнительного директора занимает , а тренирует команду Кристиан Брокки.

За «Монцу» выступают хавбек Кевин-Принс Боатенг и защитник Габриэль Палетта, выступавшие за «Милан».

, набрав 14 очков в 10 матчах, занимает 9-е место в Серии Б.

Фото: твиттер «Монцы»