Сборная Норвегии не примет участия ни в одной гонке лыжного Кубка мира до ЧМ-2021 в Оберстдорфе (Dagbladet)

Сборная Норвегии полностью откажется от участия в этапах Кубка мира по лыжным гонкам до чемпионата мира-2021 в Оберстдорфе, который стартует 25 февраля.

Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet.

Таким образом, помимо оставшихся декабрьских этапов норвежцы пропустят многодневку «Тур де Ски» и этапы Кубка мира в Ульрисехамне, Лахти, Фалуне и Нове Место.

Причина в том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии не хочет договариваться с органами здравоохранения о том, чтобы сделать для лыжников исключение из правила об обязательном прохождении 10-дневного карантина со строгими ограничениями возможности тренироваться после пребывания в «красных» по коронавирусу странах.

Через 6 дней после окончания «Тур де Ски» (10 января) стартует важный для лыжников отборочный турнир – чемпионат Норвегии, в котором из-за карантина они не смогут принять участия.

По мнению автора статьи Эстена О. Сэтера, в основе такого решения лежат опасения о возможных последствиях перенесенного для здоровья спортсменов. Сэтер приводит слова российского лыжника о том, что он перенес коронавирус и до сих пор не может восстановиться от последствий болезни.

По информации Dagbladet, официальное заявление норвежской федерации о пропуске стартов появится в ближайшие дни.

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