МОК запретил Александру Лукашенко посещать Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

Об этом сообщил в твиттере директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

Лукашенко является главой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

«МОК решил принять временные меры в отношении НОК Беларуси:

– Исключить членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры;

– Приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио-2020 и Пекине-2022 и их участием в них;

– Попросить международные федерации обеспечить, чтобы все белорусские спортсмены, имеющие право на участие в квалификационных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм, могли участвовать в них без какой-либо политической дискриминации;

– Приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси, касающиеся проведения будущих мероприятий МОК.

Просим всех участников олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.

Исполком МОК будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любую из этих мер в зависимости от развития ситуации», – написал Клауэ.

В октябре этого года исполком МОК получил доклады по вопросу возможных нарушений хартии в Беларуси. Была инициирована процедура рассмотрения санкций.

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