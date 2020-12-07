62 человека из ХК «Неман» и 14 из ФК «Минск» подписали письмо в поддержку властей в Беларуси

В списке подписантов письма в поддержку белорусских властей появились новые фамилии, сообщает белорусская Tribuna.com.

Под письмом появилась подпись футболиста Сергея Концевого. При этом на сайте Athletes.by отчество Концевого Александрович, а у защитника отчество Владимирович. Однако в описании указано, что футболист становился призером чемпионата Беларуси в составе минского «Динамо».

Отмечается, что в разговоре с Tribuna.com Концевой заявил, что не подписывал письмо.

В списке подписантов также значатся российский полузащитник Владимир Зубарев, вратарь клуба Дмитрий Лапко и председатель Михаил Шишов, который ранее написал заявление об уходе.

В списке также оказались 14 представителей . При этом некоторые игроки опровергли эту информацию.

Кроме того, в список попали 62 человека из структуры ХК .

В списке также значатся фамилии несовершеннолетних футболисток АБФФ WU-19 Карины Товаревич и Анны Скригановов, а также их сокомандниц Яны Артишевской и Татьяны Шерешовец.

Под провластным письмом на данный момент стоит свыше 3 000 подписей.

Отметим, что письмо за честные выборы и против насилия, в свою очередь, подписали вратарь «Смолевичей» Джемал Куршубадзе, полузащитник «Городеи» Дмитрий Байдук, защитник Арсений Бондаренко и другие представители футбольной общественности. Это письмо на данный момент подписало более 1 500 человек.