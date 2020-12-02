Шипачев, Сошников, Марченко и Морозов вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала

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Штаб сборной России назвал состав команды на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 17 по 20 декабря.

ВратариАлександр Самонов, Михаил Бердин (оба – СКА), Иван Федотов («Трактор»).

ЗащитникиРушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все – СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба – «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба – «Металлург»).

Нападающие: Владимир Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Андрей Чибисов («Металлург»), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба – «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все – ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Алексей Жамнов, Альберт Лещев, Александр Титов, Александр Бойков, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Александр Трошин.

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