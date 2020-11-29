Станислав Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года.

Напомним, сборная России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Впервые за время работы нашего тренерского штаба в РФС мы не присутствовали непосредственно на месте проведения жеребьевки, а наблюдали за ней по телевидению. Это тоже новый опыт, но не меньшие эмоции и впечатления. Теперь что касается результатов.

Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда.

Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать.

Не могу сказать, плюс или минус, что перед жеребьевкой мы оказались в третьей корзине, так как неизвестно, что бы было, будь мы во второй. Возможно, пришлось бы соперничать с Германией. Также отмечу, что мы избежали сложных и длинных перелетов, что немаловажно с точки зрения логистики. В общем, ждем расписания и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам», – сказал Черчесов.

Россия вылетела в 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года, проиграв Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).