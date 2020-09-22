Осака, Рапино, Адетокумбо и Хэмилтон – в топ-100 самых влиятельных людей года (Time)

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года. В него вошли восемь спортсменов.

, теннис. Сопроводительное эссе отмечает то, как она превратила победное выступление на US Open в социальную акцию по привлечению внимания к проблемам расизма и полицейского насилия.

Меган Рапино, футбол. Ее кандидатура объясняется следующим образом: «Влияние Рапино распространяется далеко за пределы поля. В эпоху, когда многие требуют, чтобы спортсмены «не лезли дальше спорта», Рапино – гордая феминистка и борец за права ЛГБТ – отказывается молчать».

Яннис Адетокумбо, баскетбол. «Каждое поколение находит спортсмена, олицетворяющего качества, которые мы все хотели бы иметь: трудолюбие, сосредоточенность, выдающийся атлетизм и умение держаться под давлением. У Янниса есть все это – и не только», – говорится в сопроводительном эссе.

Льюис Хэмилтон, «Формула-1». Журнал отметил его достижения в гонках и активизм в рамках движения Black Lives Matter.

Дуэйн Уэйд, баскетбол. Он вошел в список за социальную деятельность и поддержку своей трансгендерной дочери Зайи.

Эллисон Феликс, легкая атлетика. Журнал отметил ее борьбу против дискриминации в отношении беременных и матерей – поскольку в 2018-м она критиковала своего спонсора Nike за то, что компания грозила сократить выплаты после того, как Феликс родила дочь. В итоге компания изменила политику.

Патрик Махоумс, американский футбол. «Он уже начал создавать наследие одного из самых влиятельных спортсменов своего поколения», – говорится в сопроводительном эссе.

Майя Мур, баскетбол. Журнал выделил не столько ее спортивную карьеру, сколько деятельность по реформированию системы правосудия США.

Наоми Осака – голос гражданской борьбы. Протестом остановила турнир, на US Open заставила теннис говорить о жертвах полиции и расизма