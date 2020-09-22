Осака, Рапино, Адетокумбо и Хэмилтон – в топ-100 самых влиятельных людей года (Time)

Теги Льюис Хэмилтон Дуэйн Уэйд Эллисон Феликс Майя Мур Меган Рапино Яннис Адетокумбо Наоми Осака Патрик Махоумс Теннис

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года. В него вошли восемь спортсменов.

Наоми Осака, теннис. Сопроводительное эссе отмечает то, как она превратила победное выступление на US Open в социальную акцию по привлечению внимания к проблемам расизма и полицейского насилия.

Меган Рапино, футбол. Ее кандидатура объясняется следующим образом: «Влияние Рапино распространяется далеко за пределы поля. В эпоху, когда многие требуют, чтобы спортсмены «не лезли дальше спорта», Рапино – гордая феминистка и борец за права ЛГБТ – отказывается молчать».

Яннис Адетокумбо, баскетбол. «Каждое поколение находит спортсмена, олицетворяющего качества, которые мы все хотели бы иметь: трудолюбие, сосредоточенность, выдающийся атлетизм и умение держаться под давлением. У Янниса есть все это – и не только», – говорится в сопроводительном эссе.

Льюис Хэмилтон, «Формула-1». Журнал отметил его достижения в гонках и активизм в рамках движения Black Lives Matter.

Дуэйн Уэйд, баскетбол. Он вошел в список за социальную деятельность и поддержку своей трансгендерной дочери Зайи.

Эллисон Феликс, легкая атлетика. Журнал отметил ее борьбу против дискриминации в отношении беременных и матерей – поскольку в 2018-м она критиковала своего спонсора Nike за то, что компания грозила сократить выплаты после того, как Феликс родила дочь. В итоге компания изменила политику.

Патрик Махоумс, американский футбол. «Он уже начал создавать наследие одного из самых влиятельных спортсменов своего поколения», – говорится в сопроводительном эссе.

Майя Мур, баскетбол. Журнал выделил не столько ее спортивную карьеру, сколько деятельность по реформированию системы правосудия США.

Наоми Осака – голос гражданской борьбы. Протестом остановила турнир, на US Open заставила теннис говорить о жертвах полиции и расизма

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