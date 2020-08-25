Хавертц сделал хет-трик в матче с «Барнсли». Это его первые голы за «Челси»

«Челси» играет с «Барнсли» (5:0, второй тайм) в Кубке английской лиги.
Полузащитник лондонского клуба Кай Хавертц забил на 28-й минуте с передачи Мэйсона Маунта, на 55-й минуте оформил дубль, а на 65-й минуте сделал хет-трик. Эти мячи стали первыми для немца в составе «синих».
Отметим, что два мяча из трех хавбек забил с передач Тэмми Абрахама.
Как сообщалось, трансфер Хавертца обошелся «Челси» примерно в 70 миллионов евро без учета бонусов.
А вот и первый гол Хавертца за «Челси» 🔵— Матч ТВ (@MatchTV) September 23, 2020
С дебютом, Кай 👏https://t.co/n0DnmhZNqg pic.twitter.com/EMz0O655fU