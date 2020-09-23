Андрей Назаров: «Ротенберг и СКА спасают хоккей, пока некоторые бюджетные клубы плюют КХЛ в лицо»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о матче СКА и (1:4), в котором питерцы использовали самый молодой состав в истории лиги.

– На мой взгляд, в СКА абсолютно правильно сделали, что сыграли с «Сибирью», пусть и молодежным составом. Ничего зазорного в этом нет.

Наоборот, зазорно не играть в хоккей. Пока кто-то, включая некоторые живущие на бюджетные деньги клубы, занимается саботажем и плюет в лицо КХЛ, Питер дает шанс молодежи, не боится выходить на лед супермолодым составом, бьется с командами, в которых собраны гораздо более опытные мастера.

У СКА в игре с «Сибирью» сразу несколько молодых ребят, включая голкипера Михаила Бердина, дебютировали в Континентальной лиге. Считаю, что это отличный показатель.

В сложившейся ситуации важно продолжать играть регулярный чемпионат, ни в коем случае его не прерывать и не останавливать. Иначе мы просто не доиграем сезон.

Вспомните, как в футбольной Премьер-лиге сперва были сложности, но никто чемпионат не останавливал. Тот же «Ростов» в прошлом сезоне играл матч с «Сочи» молодежным составом.

В хоккее же некоторые клубы считают возможным просто не приезжать на запланированные регламентом матчи. За это следует наказание в виде справедливых «технарей».

Если бы СКА не приехал на какой-то матч, то это бы обсуждали неделю. Но армейцы не боятся сложностей, они их преодолевают. Это заслуживает уважения.

– Что вы думаете о на тренерской лавке СКА?

– Знаете, это абсолютно нормально. Кто следит за НХЛ, тот знает, что там подобные вещи в порядке вещей.

Можно вспомнить того же Лу Ламорелло, других известных функционеров. Они вставали на лавку в тот момент, когда у их команд были проблемы. В России, кстати, тоже были подобные случаи.

Ротенберг не побоялся встать на лавку в тот момент, когда СКА попал в тяжелую ситуацию. По сути, он не боялся проиграть. Наоборот, взвалил всю ответственность на себя, так как тренерский штаб Валерия Брагина заболел.

Мое личное мнение: молодежь СКА и Роман Ротенберг сейчас просто спасают российский хоккей, – заявил Назаров.

«Ротенберг по-своему гениальный человек. Он хочет развивать хоккей». Глава ВШТ о вице-президенте СКА