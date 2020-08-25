Кузяев ждет конкретики от «Рейнджерс» до пятницы. «Спартак» вышел из переговоров

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Будущее экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева остается неопределенным.

По информации журналиста Сергея Егорова, ясность может наступить в пятницу.

«В пятницу у «Локо» трансферный комитет. По Кузяеву, помимо «Локо», ожидается конкретика от «Рейнджерс». «Спартак», говорят, вышел из переговоров.

«Зенит» же, что удивительно, несколько трансферных окон подряд просто не переплачивает даже русским. То есть у Кузяева было 1,2 [миллиона] годового дохода и могло остаться 1,2 [миллиона]», – написал Егоров.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич одобрил переход Кузяева в московский клуб. Сегодня игрок посетил матч молодежки «Локо».

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

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