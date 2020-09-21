Плющенко – команде Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку? Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно за все ваши действия?!»

Евгений Плющенко отреагировал на публикацию переписки между его женой Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Ранее команда Этери Тутберидзе выложила скрин сообщений, где Рудковская писала, что Плющенко «очень ждет и Алину тоже», подписав фото словами «никто никого не переманивает?».

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит!

Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» – написал Плющенко в сторис.

Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

«Надеюсь, юристы разъяснят штабу Тутберидзе 138-ю статью Уголовного Кодекса РФ». Рудковская об опубликованной переписке с Загитовой