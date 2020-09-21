Плющенко – команде Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку? Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно за все ваши действия?!»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Евгений Плющенко отреагировал на публикацию переписки между его женой Яной Рудковской и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Ранее команда Этери Тутберидзе выложила скрин сообщений, где Рудковская писала, что Плющенко «очень ждет и Алину тоже», подписав фото словами «никто никого не переманивает?».

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит!

Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» – написал Плющенко в сторис.

 

Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

«Надеюсь, юристы разъяснят штабу Тутберидзе 138-ю статью Уголовного Кодекса РФ». Рудковская об опубликованной переписке с Загитовой

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