Месси и Неймар поделили 4-е место в голосовании на приз игроку сезона УЕФА, Роналду – 10-й

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УЕФА опубликовал результаты голосования на награду лучшему игроку сезона-2019/20.

В первую тройку попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер (оба – «Бавария»).

Голоса за игроков, занявших места с 4-го по 10-е, распределились так:

4-5. Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ») – 53 очка

6. Томас Мюллер («Бавария») – 41 очко

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 39 очков

8. Тиаго Алькантара («Бавария», перешел в «Ливерпуль») – 27 очков

9. Йозуа Киммих («Бавария») – 26 очков

10. Криштиану Роналду («Ювентус») – 25 очков.

В жюри вошли 80 тренеров команд, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из стран, чьи ассоциации входят в УЕФА.

Имя победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

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