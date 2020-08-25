Месси и Неймар поделили 4-е место в голосовании на приз игроку сезона УЕФА, Роналду – 10-й

УЕФА опубликовал результаты голосования на награду лучшему игроку сезона-2019/20.
В первую тройку попали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер (оба – «Бавария»).
Голоса за игроков, занявших места с 4-го по 10-е, распределились так:
4-5. Лионель Месси («Барселона»), Неймар («ПСЖ») – 53 очка
6. Томас Мюллер («Бавария») – 41 очко
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 39 очков
8. Тиаго Алькантара («Бавария», перешел в «Ливерпуль») – 27 очков
9. Йозуа Киммих («Бавария») – 26 очков
10. Криштиану Роналду («Ювентус») – 25 очков.
В жюри вошли 80 тренеров команд, участвовавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из стран, чьи ассоциации входят в УЕФА.
Имя победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.