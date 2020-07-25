Тер Стеген вряд ли восстановится к класико 25 октября. Его колено опухает от нагрузок

Восстановление вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена после операции проходит тяжело.

По информации As, врачи каталонского клуба ожидали, что голкипер успеет восстановиться к матчу против «Реала», который состоится 25 октября. Однако сейчас сроки восстановления футболиста, скорее всего, будут скорректированы, чтобы он полностью оправился от повреждения.

Сообщается, что немец несколько недель не может полноценно тренироваться, поскольку его колено постоянно опухает после нагрузок. Игроку приходится пропускать один-два дня тренировок, чтобы нога пришла в норму.

Наиболее вероятно, что тер Стеген вернется на поле в середине ноября. В лучшем случае он пропустит шесть матчей Ла Лиги и три игры Лиги чемпионов.

Пять недель назад немецкий вратарь перенес операцию на правой ноге. Сообщалось, что операция – это упреждающая мера, необходимая из-за проблем игрока с сухожилием.

Тер Стеген выбыл на 3-4 месяца из-за тендинопатии. Она коварна (боль то пропадает, то возвращается), хирургия – метод отчаяния