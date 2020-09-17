КХЛ не намерена останавливать сезон из-за коронавируса

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о возможной приостановке или полной остановке сезона из-за коронавируса.

«На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Есть даты для переноса матчей.

Что касается вопроса про условия [при которых могут быть рассмотрены эти варианты], я уже отвечал на прошлой неделе: давайте смотреть на факты, а не фантазировать.

Мысль проскакивала такая: хорошо, что начали и сейчас столкнулись с решением всех вопросов, уже есть нужный опыт», – сказал Морозов.

Сезон КХЛ рушится из-за коронавируса: в командах растет число заболевших, уже перенесли 13 матчей