Кучеров набрал 2 очка в третьем матче финала и стал 4-м россиянином в истории с 30+ в одном плей-офф НХЛ

Форвард набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с (5:2, 2-1 в серии).

Заброшенная шайба стала для россиянина 7-й в этом плей-офф . Он прервал 6-матчевую безголевую серию.

В активе лучшего бомбардира текущего розыгрыша стало 30 (7+23) очков в 22 матчах. Он стал 4-м российским игроком в истории, набравшим 30 или более очков в одном розыгрыше плей-офф.

Больше набирали только Евгений Малкин (2009, 36), Евгений Кузнецов (2018, 32) и Павел Буре (1994, 31)

Всего за карьеру у него 91 (36+55) очко в 87 кубковых матчах. Кучеров – 9-й российский игрок в истории лиги, набравший 90 или более очков.

Он вышел на 8-е место в истории, опередив (90 очков в 141 матче). На 7-м месте идет Игорь Ларионов (97 очков в 150 матчах), а рекорд принадлежит Сергею Федорову (176 баллов в 183 матчах).