«Юве» обещал приводить других иностранцев в университет, где Суарес сдавал экзамен по итальянскому с ответами. Дело передадут в FIGC

Появились новые подробности по делу о нарушениях в сдаче форвардом «Барселоны» экзамена по итальянскому языку.

Между юристом и генеральным директором университета Перуджи состоялось как минимум три телефонных звонка, в процессе которых обсуждался экзамен Суареса и необходимость получения им нужного сертификата, сообщает Corriere della Sera.

Юрист обещал приводить в этот университет всех иностранных игроков «бьянконери», которым нужно будет сдать экзамен по итальянскому языку.

Ради Суареса экзамен, изначально запланированный на 22 сентября, перенесли на 17 сентября. При этом экзамен проходили и другие люди, не связанные с уругвайцем.

Записи звонков и видео прохождения Суаресом экзамена находятся в распоряжении Финансовой гвардии Италии. После изучения материалы дела передадут в комиссию по спортивной этике Федерации футбола Италии (FIGC).

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