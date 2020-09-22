Рудковская о сливе переписки с Загитовой: «Пугает, когда личные переписки олимпийской чемпионки становятся общественным достоянием. Зачем так подставлять девочку?»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона , прокомментировала попадание в сеть ее переписки с олимпийской чемпионкой .

«Очень хочется, чтобы упомянутый штаб рассказал, откуда у них переписка Алины. А также очень хочется понять, о чем идет речь в переписке.

Алина сейчас ведущая «Ледникового периода». Разве телевизионный проект имеет какое-то отношение к спорту и соревнованиям?

Тренеры должны тренировать, а не интриговать и уж точно не мериться штабами, а готовить спортсменов выступать за Россию, цель-то одна.

Насколько я знаю, этот штаб работает в государственной школе и получает за это зарплату от государства, лед дает тоже государство. Академия Евгения – частная, все инвестиции в ней – частные. Разница есть, согласитесь...

За тренерскую работу платит штабу государство. За их работу на льду, а не за телевизионные проекты с участием спортсменов. А вот такой тотальный контроль даже над личными страницами спортсменов меня пугает, а также когда личные переписки очень талантливой спортсменки и олимпийской чемпионки появляются в инстаграме штаба.

Ни одна школа мира себе такого не позволяла до сих пор, чтобы личные переписки становились общественным достоянием. Штабу это баллов не добавляет, а спортсмену тем более. Зачем так подставлять девочку? И зачем все эти скриншоты размещать, что за детский сад... Если у штаба есть вопросы, наберите. А то при встрече на прокатах глаза все отводят.

Это уже какой-то не спорт, а шоу-бизнес получается! Сливы переписок, вбросы, прям триллер какой-то, по-другому и не скажешь. Чем дальше, тем интереснее.

Думаю, еще пару таких скриншотов от штаба, и терпение Евгения лопнет. Он, конечно, человек не злопамятный, но память у него хорошая, и даже олимпийское терпение иногда лопается. Не хочется, чтобы начали потом сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов.

Мир фигурного катания очень узок, штабу это ли не знать! Так что там не только на десяток сторис, там на годы обсуждений хватит», – сказала Рудковская.

Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову