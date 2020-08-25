«МЮ» потеряет 139,39 млн фунтов, если сезон АПЛ пройдет без зрителей – больше всех в лиге

Клубы английской Премьер-лиги недосчитаются суммарно более одного миллиарда фунтов, если весь сезон пройдет без болельщиков на трибунах.

Согласно исследованию The Telegraph, наибольшие потери в этом случае ожидаются у – 139,39 млн фунтов.

потеряет 122,27 млн, но по бюджету лондонцев это ударит сильнее, чем в «МЮ», так как в сезоне-2018/19 доходы, связанные с посещением зрителями стадиона в дни матчей, составили почти четверть от всех заработков клуба.

Потери составят примерно 106 млн фунтов, – 104 млн, – 82 млн, – 72 млн.

Планировалось, что стадионы в Англии откроют для болельщиков 1 октября. Однако на этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что стадионы пока останутся закрытыми для посещения.