Часть клубов РПЛ хочет равных выплат доходов от ТВ-прав. Кикнадзе и «Краснодар» против (Metaratings.ru)

Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Василий Кикнадзе Краснодар Владимир Хашиг Футбол

Некоторые клубы РПЛ хотят поменять систему распределения доходов от телетрансляций, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент 40% выплат достаются всем клубам в равных долях, а оставшиеся 60% распределяются по всей лиге в зависимости от занятого места.

Многие команды из середины и низа таблицы хотят, чтобы сумма распределялась поровну.

На собрании клубов против этой идеи выступили Василий Кикнадзе и Владимир Хашиг, генеральные директора «Локомотива» и «Краснодара» соответственно. Хашиг отмечал, что при новой схеме произойдет потеря спортивной составляющей и мотивации для достижений.

По условиям действующего контракта, РПЛ зарабатывает на продаже телеправ примерно два миллиарда рублей в год.

Недавно Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ.

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