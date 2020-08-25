Часть клубов РПЛ хочет равных выплат доходов от ТВ-прав. Кикнадзе и «Краснодар» против (Metaratings.ru)

Некоторые клубы хотят поменять систему распределения доходов от телетрансляций, сообщает Metaratings.ru.

На данный момент 40% выплат достаются всем клубам в равных долях, а оставшиеся 60% распределяются по всей лиге в зависимости от занятого места.

Многие команды из середины и низа таблицы хотят, чтобы сумма распределялась поровну.

На собрании клубов против этой идеи выступили и , генеральные директора и соответственно. Хашиг отмечал, что при новой схеме произойдет потеря спортивной составляющей и мотивации для достижений.

По условиям действующего контракта, РПЛ зарабатывает на продаже телеправ примерно два миллиарда рублей в год.

Недавно Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ.