Часть клубов РПЛ хочет равных выплат доходов от ТВ-прав. Кикнадзе и «Краснодар» против (Metaratings.ru)

Некоторые клубы РПЛ хотят поменять систему распределения доходов от телетрансляций, сообщает Metaratings.ru.
На данный момент 40% выплат достаются всем клубам в равных долях, а оставшиеся 60% распределяются по всей лиге в зависимости от занятого места.
Многие команды из середины и низа таблицы хотят, чтобы сумма распределялась поровну.
На собрании клубов против этой идеи выступили Василий Кикнадзе и Владимир Хашиг, генеральные директора «Локомотива» и «Краснодара» соответственно. Хашиг отмечал, что при новой схеме произойдет потеря спортивной составляющей и мотивации для достижений.
По условиям действующего контракта, РПЛ зарабатывает на продаже телеправ примерно два миллиарда рублей в год.
Недавно Кикнадзе возглавил рабочую группу по ТВ-правам матчей РПЛ.