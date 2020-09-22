Директор «Самбо-70»: «Плющенко – бездельник, ему должно быть стыдно. Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду»

Директор поделился мнением о конфликте и .

Накануне в инстаграме команды Тутберидзе была опубликована переписка супруги Плющенко Яны Рудковской и олимпийской чемпионки . В разговоре Рудковская предложила Загитовой перейти в школу Плющенко.

«Плющенко – бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно.

И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой – все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные Плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть.

Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего из себя не представляет, кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.

Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится.

На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет», – заявил Лайшев.

Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой с предложением перейти к Плющенко: «Никто никого не переманивает?»

Плющенко, Рудковская и команда Тутберидзе взбесились: сливают переписки, грозят уголовкой, делят Загитову