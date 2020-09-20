20-летний новичок Тайлер Хирро набрал 37 очков в 4-м матче с «Селтикс»

Защитник «Хит» записал на свой счет 37 очков в четвертом матче финала Восточной конференции с «Селтикс» (112:109, 3-1).

Хирро реализовал 14 из 21 с игры, включая 5 из 10 из-за дуги. Новичок флоридцев стал всего вторым 20-летним игроком в истории , который набрал как минимум 37 очков в матче плей-офф. Ранее подобное удалось лишь (42 очка в шестой игре финала 1980 года за «Лейкерс»).

Хирро обновил рекорд «Майами» по результативности новичков в матче плей-офф (предыдущий – 27 очков в 2004 году).

В активе Хирро также 6 подборов и 3 передачи за 36 минут на площадке.

«Майами» давит зонной защитой, у «Бостона» хороший шанс сравнять счет в серии