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    20-летний новичок Тайлер Хирро набрал 37 очков в 4-м матче с «Селтикс»

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    Защитник «Хит» Тайлер Хирро записал на свой счет 37 очков в четвертом матче финала Восточной конференции с «Селтикс» (112:109, 3-1).

    Хирро реализовал 14 из 21 с игры, включая 5 из 10 из-за дуги. Новичок флоридцев стал всего вторым 20-летним игроком в истории НБА, который набрал как минимум 37 очков в матче плей-офф. Ранее подобное удалось лишь Мэджику Джонсону (42 очка в шестой игре финала 1980 года за «Лейкерс»).

    Хирро обновил рекорд «Майами» по результативности новичков в матче плей-офф (предыдущий – 27 очков Дуэйна Уэйда в 2004 году).

    В активе Хирро также 6 подборов и 3 передачи за 36 минут на площадке.

    «Майами» давит зонной защитой, у «Бостона» хороший шанс сравнять счет в серии

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