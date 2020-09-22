Ротенберг окончил ВШТ в Омске в 2019-м и может тренировать. Он будет на скамейке СКА сегодня

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Вице-президент СКА Роман Ротенберг войдет в тренерский штаб команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

У 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать.

В 2019 году Ротенберг был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

11 июня 2019-го года завершилась аттестация одиннадцатого выпуска ВШТ СибГУФК.

Среди слушателей того выпуска также значились действующие хоккеисты – Алексей Красиков, Алексей Бондарев, Иван Лекомцев, Виталий Меньшиков, Валентин Пьянов, Эдуард Рейзвих, Александр Попов, Кирилл Рассказов, Олег Шилин.

Сегодня будет дебютный матч Ротенберга в качестве тренера. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер СКА Валерий Брагин и его помощники пропустят матч с «Сибирью» из-за положительных тестов на коронавирус.

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