ЭСК РФС: пенальти на Айртоне не было в матче ЦСКА – «Спартак», Карпову ошибочно показали карточку за падение Ларссона

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС разобрала спорные моменты матча 7-го тура РПЛ ЦСКА – (3:1).

«1. Судья ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны на 1-й минуте матча.

падает вблизи штрафной ЦСКА после легкого физического контакта в районе плеча. По мнению членов комиссии, нападающий сам инициирует данный контакт с защитником и, почувствовав на себе противодействие защитника, неестественно падает на газон после него. Нарушения правил в ногах при этом нет, поэтому судье следовало продолжить игру.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 32-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Айртон после пробрасывания мяча себе на ход начинает падать до возможного контакта с защитником. Данное действие вызвано желанием нападающего получить незаслуженное преимущество в ситуации, когда он осознает, что за проброшенным в сторону мячом уже не успеет, а защитник, не сыгравший в мяч, почти наверняка не сможет избежать физического контакта с нападающим», – говорится в решении комиссии.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?