Левандовски, Нойер и де Брюйне претендуют на приз лучшему игроку сезона УЕФА

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УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку сезона-2019/20.

На приз претендуют полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, форвард Роберт Левандовски и вратарь Мануэль Нойер (оба – «Бавария»).

Имя победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

Де Брюйне в прошлом сезоне повторил рекорд АПЛ, сделав 20 голевых передач. К ним он добавил 13 голов.

Левандовски забил за «Баварию» 55 голов в 47 матчах во всех турнирах и помог мюнхенскому клубу завоевать требл.

Нойер за весь прошлый сезон пропустил всего одну игру «Баварии» в Бундеслиге. В ЛЧ он провел все матчи, шесть из них – на ноль.

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