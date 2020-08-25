Левандовски, Нойер и де Брюйне претендуют на приз лучшему игроку сезона УЕФА

представил номинантов на награду лучшему игроку сезона-2019/20.

На приз претендуют полузащитник Кевин де Брюйне, форвард и вратарь (оба – ).

Имя победителя объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

Де Брюйне в прошлом сезоне повторил рекорд АПЛ, сделав 20 голевых передач. К ним он добавил 13 голов.

Левандовски забил за «Баварию» 55 голов в 47 матчах во всех турнирах и помог мюнхенскому клубу завоевать требл.

Нойер за весь прошлый сезон пропустил всего одну игру «Баварии» в Бундеслиге. В ЛЧ он провел все матчи, шесть из них – на ноль.