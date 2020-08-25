Судья РПЛ перед проверкой на полиграфе консультировался со специалистами для подготовки («РБ-Спорт»)

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Алексей Еськов Сергей Лапочкин детектор лжи Василий Казарцев Футбол

Один из арбитров чемпионата России пытался подготовиться к проверке на детекторе лжи, утверждает «РБ-Спорт».

Неназванный судья, узнав о том, что ему предстоит пройти проверку, обратился к специалистам и получил консультации о том, как можно адаптировать свои ответы и реакции под полиграф. Также он узнал, как в целом проходит подобное тестирование.

Отмечается, что об этом стало известно в РФС.

Известно, что проверку на детекторе лжи в этом сезоне проходили Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Лапочкин

Лапочкин продолжает судить в РПЛ, Казарцев работает в ФНЛ, Еськов решил временно приостановить карьеру.

Детектор лжи – любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть

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