Судья РПЛ перед проверкой на полиграфе консультировался со специалистами для подготовки («РБ-Спорт»)

Один из арбитров чемпионата России пытался подготовиться к проверке на детекторе лжи, утверждает «РБ-Спорт».
Неназванный судья, узнав о том, что ему предстоит пройти проверку, обратился к специалистам и получил консультации о том, как можно адаптировать свои ответы и реакции под полиграф. Также он узнал, как в целом проходит подобное тестирование.
Отмечается, что об этом стало известно в РФС.
Известно, что проверку на детекторе лжи в этом сезоне проходили Василий Казарцев, Алексей Еськов и Сергей Лапочкин.
Лапочкин продолжает судить в РПЛ, Казарцев работает в ФНЛ, Еськов решил временно приостановить карьеру.
Детектор лжи – любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть