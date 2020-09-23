Кучеров сделал 23 голевые передачи в текущем плей-офф. Это рекорд для россиян и лучший результат в НХЛ с 1993 года

Форвард набрал 2 (1+1) очка в третьем матче финала Кубка Стэнли с (5:2, 2-1 в серии).

Голевая передача стала для него 23-й в текущем плей-офф . Всего он набрал 30 (7+23) баллов в 22 матчах.

23 передачи за один плей-офф – это лучшее достижение в истории для игроков из России. Кучеров превзошел достижение в победном для его «Питтсбурга» плей-офф-2009 (22 передачи в 24 матчах).

Кроме того, это лучший показатель во всей лиге, начиная с сезона-1992/93, когда Уэйн Гретцки («Лос-Анджелес») и Даг Гилмор («Торонто») сделали по 25 передач.

Кучеров стал 10-м игроком, сделавшим 23 или более передач за один розыгрыш плей-офф. Рекорд принадлежит Гретцки – 31 передача в 19 матчах в сезоне-1987/88.