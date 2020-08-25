Рэшфорд – мэру Лондона: «Делаю все для Ливерпуля в той же мере, что и везде. Это больше футбола и политики»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о своей общественной деятельности.

Мэр Лондона Садик Хан написал ему в твиттере: «Мне как болельщику «Ливерпуля» было нелегко положительно высказываться о звезде «Ман Юнайтед». Но в этом деле я не могу не согласиться. Каждый ребенок имеет право на здоровый и доступный прием пищи, вне зависимости от обстоятельств».

До этого Хан направил Рэшфорду письмо, в котором высоко отозвался о его действиях по борьбе за бесплатное питание для школьников.

Футболист ответил на сообщение политика: «Я делаю все что могу для Ливерпуля в той же мере, что и везде. Дети по всей Великобритании нуждаются в нашей помощи.

Это гораздо важнее, чем я, чем футбол, чем политика. Пора нам всем начать прислушиваться к этому. Преданность и соперничество не должны влиять на наши взгляды».

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