Рэшфорд – мэру Лондона: «Делаю все для Ливерпуля в той же мере, что и везде. Это больше футбола и политики»

Нападающий Маркус Рэшфорд высказался о своей общественной деятельности.

Мэр Лондона Садик Хан написал ему в твиттере: «Мне как болельщику «Ливерпуля» было нелегко положительно высказываться о звезде «Ман Юнайтед». Но в этом деле я не могу не согласиться. Каждый ребенок имеет право на здоровый и доступный прием пищи, вне зависимости от обстоятельств».

До этого Хан направил Рэшфорду письмо, в котором высоко отозвался о его действиях по борьбе за бесплатное питание для школьников.

Футболист ответил на сообщение политика: «Я делаю все что могу для Ливерпуля в той же мере, что и везде. Дети по всей Великобритании нуждаются в нашей помощи.

Это гораздо важнее, чем я, чем футбол, чем политика. Пора нам всем начать прислушиваться к этому. Преданность и соперничество не должны влиять на наши взгляды».

Маркус Рэшфорд – герой. Он заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето