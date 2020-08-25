Орье отказал «Спартаку». Он не заинтересован в РПЛ (Football Insider)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Серж Орье Футбол

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье отказался от перехода в «Спартак».

По информации Football Insider, игрок провел переговоры с московским клубом и отклонил полученное предложение.

Утверждается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был готов расстаться с футболистом.

Как сообщается, Орье не заинтересован в переходе в российский чемпионат. «Тоттенхэм» вынужден начать начать поиски иных вариантов продолжения карьеры для ивуарийца.

Ранее стало известно, что «Спартак» интересуется защитником «Наполи» Эльсеидом Хюсаем на случай срыва сделки по Орье.

В сезоне-2019/20 Орье провел 33 матча в АПЛ, забил один гол и сделал семь результативных передач. В этом сезоне он не выходил на поле ни разу.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья