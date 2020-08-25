Николич одобрил переход Кузяева в «Локо». Игрок сегодня был на матче молодежки москвичей

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Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может стать игроком «Локомотива».

Как сообщает журналист Илья Казаков, сегодня россиянин посетил матч молодежных команды «Локомотива» и «Рубина». Главный тренер московского клуба Марко Николич одобрил переход хавбека.

Утверждается, что «Зенит» предлагал Кузяеву контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год. «Локо» выразил готовность платить больше. При этом сообщается, что Кузяев будет зарабатывать в московском клубе больше, чем полузащитник Дмитрий Баринов.

Ранее стало известно, что агенты Кузяева дадут ответ «Локомотиву» в пятницу. Сообщалось, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

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