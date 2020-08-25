Николич одобрил переход Кузяева в «Локо». Игрок сегодня был на матче молодежки москвичей

Бывший полузащитник может стать игроком .

Как сообщает журналист , сегодня россиянин посетил матч молодежных команды «Локомотива» и «Рубина». Главный тренер московского клуба одобрил переход хавбека.

Утверждается, что «Зенит» предлагал Кузяеву контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год. «Локо» выразил готовность платить больше. При этом сообщается, что Кузяев будет зарабатывать в московском клубе больше, чем полузащитник Дмитрий Баринов.

Ранее стало известно, что агенты Кузяева дадут ответ «Локомотиву» в пятницу. Сообщалось, что железнодорожники готовы платить футболисту 3 млн евро в год и дать 2-3 млн подписного бонуса.

Срок контракта Кузяева с «Зенитом» истек по завершении прошлого сезона.

Так что там с Кузяевым? Он уезжает в Европу или остается? Путеводитель по последним слухам и фактам