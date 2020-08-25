Рюдигер – приоритетная трансферная цель «Барселоны». «Роме» он также интересен

Защитник Антонио Рюдигер может покинуть «Челси».
Немец является приоритетной трансферной целью «Барселоны», сообщил журналист Transfermarkt Мануэль Фет. Эту информацию подтвердил kicker, уточняя, что интерес к Рюдигеру проявляет и «Рома», за которую защитник выступал с 2015 по 2017 год.
Футболист удивлен ситуацией, которая сложилась вокруг него в «Челси», и хочет чаще выходить на поле.
Ранее лондонцы хотели продлить контракт с Рюдигером, так как срок действующего соглашения истекает в 2023 году. Издание связывает изменение в поведении клуба с позицией главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
Немец не хочет рисковать местом в составе сборной Германии на чемпионате Европы, который пройдет в 2021 году. Он хочет играть регулярно.
Рюдигер не сыграл ни в одном из двух матчей «Челси» в АПЛ-2020/21.
Игрок выступает за клуб с 2017 года. Он провел за команду 115 матчей и забил 6 мячей.