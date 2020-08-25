Рюдигер – приоритетная трансферная цель «Барселоны». «Роме» он также интересен

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Защитник Антонио Рюдигер может покинуть «Челси».

Немец является приоритетной трансферной целью «Барселоны», сообщил журналист Transfermarkt Мануэль Фет. Эту информацию подтвердил kicker, уточняя, что интерес к Рюдигеру проявляет и «Рома», за которую защитник выступал с 2015 по 2017 год.

Футболист удивлен ситуацией, которая сложилась вокруг него в «Челси», и хочет чаще выходить на поле.

Ранее лондонцы хотели продлить контракт с Рюдигером, так как срок действующего соглашения истекает в 2023 году. Издание связывает изменение в поведении клуба с позицией главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Немец не хочет рисковать местом в составе сборной Германии на чемпионате Европы, который пройдет в 2021 году. Он хочет играть регулярно.

Рюдигер не сыграл ни в одном из двух матчей «Челси» в АПЛ-2020/21.

Игрок выступает за клуб с 2017 года. Он провел за команду 115 матчей и забил 6 мячей. 

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