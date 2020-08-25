Жозе Моуринью: «Я устал от вопросов про Алли. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%»

Главный тренер ответил на вопросы о будущем полузащитника Деле Алли.

«Я не устал от Деле, потому что он отличный парень, но я устал от вопросов о Деле. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%. У меня, у моего штаба – 1%. 99% у игроков.

У меня с Алли нет проблем. Он едет на матч со «Шкендией», у него есть шанс сыграть.

Когда в команде появляется конкуренция, игроки на поле должны показывать себя и действовать», – заявил специалист.

Сообщалось, что «ПСЖ» начал переговоры о трансфере англичанина.

Жозе не включил Деле Алли даже в заявку (похоже, из-за конфликта), но пока остался победителем – Сон забил 4 с ассистов Кейна