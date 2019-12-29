Футболистка-трансгендер из Канады: «Мы живем в бинарном мире, но надеюсь, другие пойдут по моим стопам»

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Футболистка женской сборной Канады Куинн, некоторое время назад объявившая, что является трансгендером, объяснила, зачем хочет говорить об отказе от бинарности публично.

«Когда я осознала, кем являюсь, мне стало очень страшно. Я не очень понимала, есть ли у меня будущее в футболе, есть ли у меня будущее в жизни.

Очень сложно, когда ты не видишь таких людей, как ты, в медиа или даже рядом с тобой в профессии. Я находилась в среде профессиональных футболистов и не видела среди них таких, как я.

Мне действительно не нравилось чувствовать, что между частями моей жизни есть разрыв, поэтому, будучи общественным деятелем, я хотела жить открыто.

Я думаю, открыться – это большой шаг, и это помогло мне, когда я пыталась осознать свою идентичность. Я бы хотела передать это. Надеюсь, другие люди пойдут по моим стопам, потому что почувствуют, что это безопасно. Я могу помочь в создании более безопасного пространства для них.

Раньше я не могла выразить то, что чувствую. У меня не было нужных слов, чтобы объяснить это.

Мы живем в таком бинарном мире (девушка подразумевает, что современное общество выстроено на противопоставлениях – прим. Sports.ru), что с самого детства мне говорили о том, как я должна себя вести, как я должна выглядеть, какой я должна быть. Мне говорили, что, если я отклоняюсь от этого, то поступаю неправильно.

Я хотела жить своей подлинной жизнью, одеваться так, как хочется, вести себя так, как хочется. Но это всегда оценивали как что-то негативное, с этим было сложно справляться», – рассказала Куинн.

Куинн рассказала, что хочет выступить на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, это поможет атлетам-трансгендерам чувствовать себя более уверенно.

«Это одна из причин, по которой я открылась. Я хочу, чтобы меня видели, и считаю, что Олимпиада – мощная платформа для этого.

Надеюсь, что смогу быть первой, это очень вдохновляет, но я также надеюсь, что другие люди последуют за мной и это, хочется верить, откроет двери другим спортсменам-трансгендерам для выступления на Олимпиадах», – подчеркнула Куинн.

Футболистка является обладательницей бронзовой медали за Олимпиаду 2016 года. Также она играла в составе сборной Канады на чемпионате мира 2019 года.

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