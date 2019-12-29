Футболистка-трансгендер из Канады: «Мы живем в бинарном мире, но надеюсь, другие пойдут по моим стопам»

Футболистка женской сборной Канады Куинн, некоторое время назад объявившая, что является трансгендером, объяснила, зачем хочет говорить об отказе от бинарности публично.

«Когда я осознала, кем являюсь, мне стало очень страшно. Я не очень понимала, есть ли у меня будущее в футболе, есть ли у меня будущее в жизни.

Очень сложно, когда ты не видишь таких людей, как ты, в медиа или даже рядом с тобой в профессии. Я находилась в среде профессиональных футболистов и не видела среди них таких, как я.

Мне действительно не нравилось чувствовать, что между частями моей жизни есть разрыв, поэтому, будучи общественным деятелем, я хотела жить открыто.

Я думаю, открыться – это большой шаг, и это помогло мне, когда я пыталась осознать свою идентичность. Я бы хотела передать это. Надеюсь, другие люди пойдут по моим стопам, потому что почувствуют, что это безопасно. Я могу помочь в создании более безопасного пространства для них.

Раньше я не могла выразить то, что чувствую. У меня не было нужных слов, чтобы объяснить это.

Мы живем в таком бинарном мире (девушка подразумевает, что современное общество выстроено на противопоставлениях – прим. Sports.ru), что с самого детства мне говорили о том, как я должна себя вести, как я должна выглядеть, какой я должна быть. Мне говорили, что, если я отклоняюсь от этого, то поступаю неправильно.

Я хотела жить своей подлинной жизнью, одеваться так, как хочется, вести себя так, как хочется. Но это всегда оценивали как что-то негативное, с этим было сложно справляться», – рассказала Куинн.

Куинн рассказала, что хочет выступить на Олимпиаде в Токио. По ее мнению, это поможет атлетам-трансгендерам чувствовать себя более уверенно.

«Это одна из причин, по которой я открылась. Я хочу, чтобы меня видели, и считаю, что Олимпиада – мощная платформа для этого.

Надеюсь, что смогу быть первой, это очень вдохновляет, но я также надеюсь, что другие люди последуют за мной и это, хочется верить, откроет двери другим спортсменам-трансгендерам для выступления на Олимпиадах», – подчеркнула Куинн.

Футболистка является обладательницей бронзовой медали за Олимпиаду 2016 года. Также она играла в составе сборной Канады на чемпионате мира 2019 года.