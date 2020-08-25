ЭСК РФС: Лапочкин правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил Комличенко и Паршивлюка в игре с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала работу бригады арбитра Сергея Лапочкина на игре 7-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» (0:1).
Были рассмотрены три эпизода: пенальти в ворота «Динамо» на 30-й минуте, удаление Николая Комличенко на 51-й минуте и удаление Сергея Паршивлюка на 93-й минуте.
Экспертно-судейская комиссия постановила, что все решения арбитра в этих эпизодах были верными.
После игры с «Рубином» «Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе и оценить 7 эпизодов матча. Однако проверять арбитра в итоге не стали.