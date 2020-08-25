ЭСК РФС: Лапочкин правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» и удалил Комличенко и Паршивлюка в игре с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия проанализировала работу бригады арбитра на игре 7-го тура – (0:1).

Были рассмотрены три эпизода: пенальти в ворота «Динамо» на 30-й минуте, удаление на 51-й минуте и удаление на 93-й минуте.

Экспертно-судейская комиссия постановила, что все решения арбитра в этих эпизодах были верными.

После игры с «Рубином» «Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе и оценить 7 эпизодов матча. Однако проверять арбитра в итоге не стали.