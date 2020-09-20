НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» – «Бостон»

В среду в состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

встретится с «Бостоном» (2-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Финал Восточной конференции

Четвертый матч

«Майами» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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