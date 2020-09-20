НБА. Финал Восточной конференции. «Майами» – «Бостон»

В среду в НБА состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции.
«Майами» встретится с «Бостоном» (2-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал Восточной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 24 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
«Майами» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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