Мостовой о составе «Краснодара» в игре с ПАОК: «8 иностранцев. Пора перестать говорить о воспитанниках»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал стартовый состав «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф с ПАОК (2:1).

«Посмотрел на состав – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича.

Все-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой.

Кабелла и заработал пенальти, и забил. В прошлой ЛЧ ждали того же (заплатили 13 млн), но все сломала травма – с нее начался разгром в Греции