Мостовой о составе «Краснодара» в игре с ПАОК: «8 иностранцев. Пора перестать говорить о воспитанниках»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал стартовый состав «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОК (2:1).

«Посмотрел на состав «Краснодара» – восемь иностранцев. И то Сорокин играл, потому что не было Мартыновича.

Все-таки пора им перестать говорить о своих воспитанниках, такое сделать тяжело.

Не надо говорить, что «Краснодару» нужны более классные центральные защитники. Кайо играет нормально, есть Мартынович», – сказал Мостовой.

Кабелла и заработал пенальти, и забил. В прошлой ЛЧ ждали того же (заплатили 13 млн), но все сломала травма – с нее начался разгром в Греции

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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