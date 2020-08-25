Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» в гостях одолело «Гент», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли 3:3

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Во вторник и среду прошли первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Олимпиакос Греция – Омония Кипр 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 69, пенальти Вальбуэна, 2:0 – 90 Эль-Араби.
ОлимпиакосЖозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).
ОмонияФрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.
Предупреждения:
Витор Гомеш (26), Люфтнер (42), Ботеак (44), Рубен Семеду (48), Лецьякс (69).

 

Мольде Норвегия – Ференцварош Венгрия 3:3 (0:1, 3:2)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Боли, 0:2 – 52 Узуни, 1:2 – 55 Джеймс, 2:2 – 65 Эйкрем, 3:2 – 83 Эллингсен, 3:3 – 87, пенальти Харатин.
МольдеЛинде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.
ФеренцварошДибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.
Предупреждения:
Эурснес (9), Кнудтсон (43), Хуссайн (58), Грегерсен (90).

 

Гент Бельгия – Динамо Киев Украина 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Геламко-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Супряга, 1:1 – 41 Кляйндинст, 1:2 – 79 де Пена.
ГентРуф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).
Динамо КиевБущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).
Предупреждения:
Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).
Удаление:
Безус (53).

 

Славия Чехия – Мидтьюлланд Дания 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
СлавияКоларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка.
МидтьюлландХансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76).
Предупреждения:
Голеш (51), Масопуст (70), Пауло Виктор (87).

 

Маккаби Тель-Авив Израиль – Ред Булл Австрия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Битон, 1:1 – 49, пенальти Собослаи, 1:2 – 57 Окугава.
Маккаби Тель-АвивТененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.
Ред БуллСтанкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.
Предупреждения:
Еини (66), Собослаи (85).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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