Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» в гостях одолело «Гент», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли 3:3

Во вторник и среду прошли первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
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Олимпиакос –
Жозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).
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Омония –
Фрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.
- Предупреждения:
- Витор Гомеш (26), Люфтнер (42), Ботеак (44), Рубен Семеду (48), Лецьякс (69).
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Акер Стадион»
- Голы:
- 0:1 – 7 Боли, 0:2 – 52 Узуни, 1:2 – 55 Джеймс, 2:2 – 65 Эйкрем, 3:2 – 83 Эллингсен, 3:3 – 87, пенальти Харатин.
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Мольде –
Линде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.
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Ференцварош –
Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.
- Дата проведения
- 23 сентября, 22.00, «Геламко-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндинст, 1:2 – 79 де Пена.
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Гент –
Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).
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Динамо Киев –
Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).
- Предупреждения:
- Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).
- Удаление:
- Безус (53).
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
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Славия –
Коларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка.
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Мидтьюлланд –
Хансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76).
- Предупреждения:
- Голеш (51), Масопуст (70), Пауло Виктор (87).
- Дата проведения
- 22 сентября, 22.00, «Блумфилд»
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Маккаби Тель-Авив –
Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.
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Ред Булл –
Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.