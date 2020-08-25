Орлов про гол Дзюбы «Уралу»: «Медвежья услуга «Зениту». Друзья из Москвы сразу говорят, что все куплены»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о голе, который форвард «Зенита» забил в ворота (1:1) в матче 8-го тура .

Вчера РФС заявил, что этот мяч был засчитан ошибочно.

«Засчитанный из офсайда гол – это медвежья услуга «Зениту». Довольно легко забили мяч на 4-й минуте, красиво исполнили, Дзюба великолепно перевел. ВАР долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила.

Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди.

Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы все равно будем подчиняться судьям.

Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за «Зенит». У них есть клише – сразу говорят, что все куплены, ВАР тоже.

А этот быстрый и легкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы еще больше насоздавали голевых моментов», – сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?