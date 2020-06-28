Семь клубов и один Кокорин, Иммобиле обходит Роналду и Левандовского, Навальный за фанатов «Спартака» и другие темы утра

1. Хедлайнером среды стал Кокорин! Весьма вероятен контракт со «Спартаком». Договор могут подписать уже в этот четверг! Другой вариант – дальше играть за «Сочи». Ротенберг допустил, что Кокорин останется.

«Локомотив» не одобрил переход форварда. Тренер «Зенита» Семак пообщался с игроком, и тот ждет конкретики от клуба. Также в теме Кокорина фигурируют «Рома», «Марсель», «Галатасарай»…

2. «Зенит» официально объявил об уходе заметных игроков, команду покинули и Шатов, и Смольников, и Иванович. Первый точно продолжит карьеру в «Рубине», второй – в «Краснодаре», третий может вернуться в Англию. Сине-бело-голубые, вероятно, продлят контракт с Кузяевым.

Также «Зенит» стал 49-м в списке самых дорогих футбольных брендов. Это единственный клуб из России в топ-50.

3. Глушаков и «Спартак» ведут предварительные переговоры. Денис, наверно, не хочет тянуть с возвращением в Москву, ведь там живет Ксения Коваленко!

«Спартак» готов заплатить 3 млн евро за австралийца Дегенека. «Црвена Звезда» хочет больше.

4. Haвальный поддержал политика Яшина, осудившего уголовное преследование фанатов «Спартака» в связи с фаер-шоу.

Депутат Госдумы Василенко направил в Генпрокуратуру запрос о проверке работы арбитров на матчах красно-белых и других команд РПЛ. Неужели криминалитет вмешивается в судейство путем ставок через букмекерские конторы Украины и Прибалтики?

5. «Локомотив», вероятно, подпишет игрока «Бордо» и сборной Гвинеи Камано за 7 млн евро. Также клуб может потратить деньги на Крицюка.

Вратарь Медведев решением Кикнадзе переведен в «Казанку». Защитник «Милана» Родригес отказался переехать в Москву в рамках сделки по Миранчуку. Трансферы Лысцова и Лисаковича одобрены.

Жалолиддинов уже перешел в «Локомотив», подписав контракт на 5 лет. Теперь он хочет познакомиться с Миранчуком…

6. Гайч почти что перешел в ЦСКА. «Сан-Лоренсо» получит 9,5 млн долларов. Кроме того, ЦСКА намерен направить «Риверу» новое предложение по Карраскалю.

7. Имбула ушел из «Сочи». Он провел единственный матч за клуб – игру со счетом 10:1 с «Ростовом».

8. «Боруссия» хочет 120 млн за Санчо и не собирается обсуждать с «МЮ» снижение цены. В Англии все равно пишут, что сделка может состояться. Есть слух, согласно которому Санчо предпочтет «Ливерпуль» из-за шансов на титул, а «МЮ» останется с носом. Другой манчестерский клуб близок к покупке Феррана Торреса за 23 млн евро.

9. Члены (сосьос) «Барселоны» хотят объявить вотум недоверия Бартомеу. Им нужно более 100 000 голосов.

10. В Серии А «Ювентус» потерпел поражение от «Кальяри», «Милан» победил «Сампдорию», «Лацио» обыграл «Брешию». Иммобиле стал автором гола, и теперь Левандовски точно не получит «Золотую бутсу», шансы Роналду тоже очень малы, ведь конкурент заметно оторвался! А Ибрагимович – первый игрок, забивший в чемпионате больше 50 мячей и за «Милан», и за «Интер».

11. Нижегородское «Торпедо» перешло из Западной конференции КХЛ в Восточную, это уже подтверждено официально. В клубе восприняли перевод на Восток без лишних волнений.

12. Продолжаются контрольные матчи с участием команд НХЛ перед возобновлением сезона. Бобровский пропустил 5 шайб от «Тампы», отразив 29 бросков из 34. В том же матче показал себя Кучеров, сделав дубль и набрав 3 очка в игре с «Флоридой». Сергачев вступил в драку с Бойлом! «Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина.

Панарин признан самым ценным игроком «Рейнджерс». А бывший клуб Артемия «Чикаго» запретил носить «индейские» шапки болельщикам.

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13. В ЦИК отправлен запрос о проверке возможного двойного гражданства Родниной.

14. Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к комиссии спортсменов World Athletics. В эти дни совет Международной федерации легкой атлетики обсуждает санкции в отношении ВФЛА.

15. Спортивная школа Братска убрала имя Зубкова из названия. МОК ранее лишил бобслеиста медалей Сочи-2014 из-за допинговых махинаций.

16. Теннис. Первая ракетка мира Барти не сыграет на US Open из-за опасений по поводу коронавируса.

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